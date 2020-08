Economia Veja as regras para fazer exame de Covid-19 pelo plano de saúde ANS determina que convênios deem cobertura a testes sorológicos, que apontam contato com o vírus, além do tradicional RT-PCR

Resoluções da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) obrigam os planos de saúde a dar cobertura para os exames de detecção do novo coronavírus. Com isso, os pacientes com convênio médico têm a cobertura ampliada, já que os exames passam a fazer parte do rol de procedimentos obrigatórios que devem ser oferecidos aos usuários. Entre os testes que devem ser co...