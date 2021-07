Economia Vazio sanitário da soja sequeiro no Tocantins inicia nesta quinta-feira A medida é uma forma de prevenção e controle da ferrugem asiática, principal praga que ataca a cultura

Pelos próximos três meses, os sojicultores não poderão fazer o plantio e a manutenção das plantas vivas de soja no campo em todo o Tocantins. A proibição segue até 30 de setembro e é conhecido como o período do vazio sanitário. A Adapec realizará o monitoramento e a fiscalização no campo para garantir que não haja plantas vivas de soja dentro do per...