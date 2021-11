Economia Variação de preços da cesta básica em Palmas chega até 236,69% Levantamento realizado em 12 supermercados mostra que dos 45 itens pesquisados, 34 apresentam variações acima de 50 %

A inflação no Brasil em outubro acelerou para 1,25 %, a maior para o referido mês desde 2002, quando o índice era de 1,31%. Os preços avançaram no grupo de alimentos e bebidas (1,17%). É o que revela os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), teve alta de 1,16%, no mês supracitado. Os produtos a...