Economia Varejo nacional dispara na Bolsa após Câmara aprovar taxa para compras internacionais Lojas Renner e C&A se beneficiavam da alíquota de 20% para produtos importados de até US$ 50

As ações de grandes varejistas nacionais avançavam em bloco no pregão desta quarta-feira (29) e lideravam os ganhos do Ibovespa, índice de referência da Bolsa brasileira. O movimento vem em resposta à medida que tributa em 20% as compras de até US$ 50 em sites estrangeiros, como as plataformas asiáticas Shein, Shopee e Aliexpress, aprovada na noite de ter...