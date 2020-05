Economia 'Vamos subir em cadáveres para fazer palanque?', pergunta Guedes Em coletiva no Palácio do Planalto, ministro disse que reajuste é uma tentativa de 'saquear' o País; ele ainda criticou os pedidos de aumento vindos das forças de segurança

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a tentativa de governadores de conceder reajustes salariais e outros benefícios a servidores em meio à pandemia e voltou a defender o veto a um trecho do socorro a Estados e municípios que permite esses aumentos. Em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro comparou o lobby do funcionalismo por reajustes a uma tentativa d...