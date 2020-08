Economia Valor de mercado da Apple chega a US$ 2 trilhões Novo marco para a maior companhia mundial de capital aberto, cujo valor de mercado ultrapassou o US$ 1 trilhão há pouco mais de dois anos

A Apple chegou a uma capitalização de mercado de US$ 2 trilhões (R$ 10,9 trilhões), pouco mais de 24 meses depois de se tornar a primeira empresa de valor trilionário no planeta. A pioneira do Vale do Silício é a primeira companhia dos Estados Unidos a atingir esse valor nos mercados abertos, e a segunda empresa do mundo a fazê-lo. Suas ações subiram em 1,3% no pre...