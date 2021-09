Economia Valor da produção agrícola no Tocantins chega a mais de R$ 8 bilhões com crescimento de 73% Área plantada no Estado teve aumento de 8,7% frente a 2019, totalizando mais de 1,5 milhão de hectares

Levantamento divulgado nesta quarta-feira, 22 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que investiga os principais produtos agrícolas em todos os municípios do país desde 1974, traz a participação das Unidades da Federação de acordo com o valor agrícola no ano de 2020. O Tocantins é o 11º colocado, registrando 1,3% em 2019 e 1,8 % em 2020. O levantamento c...