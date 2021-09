Economia Vale anuncia R$ 40,2 bilhões em dividendos por desempenho em 2021 A companhia atingiu o maior valor unitário pago nos últimos anos

A Vale anunciou nesta quinta-feira (16) que seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 40,2 bilhões em dividendos aos seus acionistas, como antecipação pelo desempenho da empresa durante o ano de 2021. No primeiro semestre, a companhia acumulou lucro de R$ 70,6 bilhões, beneficiada pela escalada que levou a cotação do minério a ultrapassar os US$ 20...