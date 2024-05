Economia Vagas de estágio no Tocantins oferecem bolsas de até R$ 1,4 mil Além da bolsa, os estagiários recebem auxílio transporte para estudantes universitários, de níveis médio e técnico

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com vagas de estágios abertos para estudantes universitários, de níveis médio e técnico nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Colinas do Tocantins, Dianópolis e Xambioá. As datas de início dos estágios variam de acordo com os critérios das empresas e instituições contratantes. Além da bolsa, que pode chegar a R$ 1,4 mil , os estagiári...