Economia Vacinação infantil 'não é requisito' para o Auxílio Brasil, diz governo O benefício começa a ser pago a 14,6 milhões de pessoas a partir de quarta-feira (17)

Nem a vacinação infantil nem a frequência escolar serão critérios para barrar o pagamento no Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família. O benefício começa a ser pago a 14,6 milhões de pessoas a partir de quarta-feira (17). Hoje, a concessão do Bolsa Família depende de exames pré-natal, acompanhamento nutricional e de saúde e frequência escolar mínima de 85%. O...