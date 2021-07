Economia Vacinação favorece PIB no segundo semestre, mas inflação e desemprego preocupam A imunização tende a favorecer a retomada do setor de serviços, que sofreu mais na pandemia com as restrições adotadas para conter o coronavírus

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a economia brasileira caminha para um cenário mais positivo no segundo semestre, apontam analistas. A imunização tende a favorecer a retomada do setor de serviços, que sofreu mais na pandemia com as restrições adotadas para conter o coronavírus. A perspectiva de alívio, contudo, não elimina todos os riscos do cenário dos pr...