Economia Vacinação contra febre aftosa na Ilha do Bananal encerra nesta quinta-feira Expectativa é vacinar mais de 100 mil animais, distribuídos em cerca de 350 retiros de produtores rurais e indígenas

A campanha de vacinação contra a febre aftosa do rebanho de bovídeos, na Ilha do Bananal, teve início no dia 1º de agosto e encerra nesta quinta-feira, 30. A região tem cerca de 2 milhões de hectares, na parte que atinge o Tocantins e faz divisa com oito municípios: Formoso do Araguaia, Sandolândia, Lagoa da Confusão, Araguaçu, Cristalândia, Dueré, Caseara e Pium. A Agulha...