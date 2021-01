Economia Vacinação contra brucelose atinge 94,04% das bovídeas e supera meta nacional Foram imunizadas 354.420 bezerras na faixa etária de 3 a 8 meses

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) divulgou que o índice de cobertura vacinal contra brucelose do segundo semestre de 2020, chegou a 94,04% do rebanho de vídeos do Tocantins. O número divulgado nesta semana corresponde às 354.420 bezerras com idade vacinal, entre 3 e 8 meses, imunizadas. Esse índice está acima da meta preconizada pelo Ministério da Agricu...