Economia Vacinação contra a brucelose no Tocantins atinge 96,98% das bezerras entre 3 e 8 meses de idade O percentual está acima da meta preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que é de 80 %

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) divulgou nesta terça-feira, 20, o índice de cobertura vacinal contra brucelose do primeiro semestre de 2021. Foram vacinadas 565.735 bovídeas (bovinas e bubalinas) com idade entre 3 e 8 meses, o que representa um índice de 96,98% do total de bezerras com idade vacinal no Tocantins. De acordo com a Adapec, este é o segund...