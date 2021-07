Economia Um apostador de Colatina leva prêmio de R$ 76 milhões da Mega-Sena As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50

Um apostador de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2391 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (17) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. A quina teve 192 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 32.288,63. A quadra teve 13.3...