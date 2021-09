Economia Uber e 99 anunciam reajustes por causa do preço do combustível Na 99, o aumento vai de 10% a 25%. No caso da Uber, a empresa afirma que não haverá mudança na tarifa para o usuário, apenas no repasse para o motorista

Os dois grandes aplicativos de transporte de passageiros do país, Uber e 99, anunciaram na noite desta sexta-feira (10) reajustes por conta do aumento do preço dos combustíveis. A alta impactou os serviços de transporte por aplicativo, uma vez que é crescente o número de motoristas que cancela viagens cujo deslocamento não compensa, ou chega a desistir do trabal...