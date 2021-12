Economia Turma do TST forma maioria para reconhecer vínculo entre Uber e motorista Essa é a primeira decisão de uma turma do TST a favor do reconhecimento de vínculo de emprego; o tribunal tem oito turmas, ao todo

Dois dos três ministros da 3ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) votaram a favor do reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e a Uber. O julgamento ainda não foi finalizado, pois o ministro Alexandre Agra Belmonte pediu mais tempo para votar. A Uber diz, em nota, que aguardará o voto final e que considera isolado o entendimento da 3ª Tur...