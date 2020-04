Um impacto de 76,3% no faturamento do turismo é o relatado pelas pequenas empresas do setor no Tocantins. O dado é resultado de uma pesquisa de sondagem empresarial do Sebrae Tocantins com o objetivo de levantar os impactos da Covid-19 para o turismo tocantinense. Os resultados serão usados para embasar decisões e nortear ações institucionais e de políticas públicas nos próximos dias.

Como medida que poderá auxiliar o setor e os empresários, 73,8% dos entrevistados relataram que o aumento de linhas de crédito pelo Governo Estadual auxiliaria os negócios. Outras medidas citadas na pesquisa se referem à redução de impostos e juros, com 43,8% e 31,3%, respectivamente.

Além disso, conforme os dados do Sebrae, mais de 70% dos empresários afirmaram desconhecer as linhas de crédito disponíveis para o turismo atualmente e 55% consideram que não possuem planejamento financeiro.

Para a instituição, a pesquisa trouxe dados importantes que vão auxiliar na tomada de decisões. “Os maiores custos para esses negócios ligados as atividades turísticas são despesas com contratação de pessoal, os custos com matéria prima, as taxas e impostos e o aluguel”, explicou a diretora técnica, Eliana Castro.

Os empresários negócios do turismo no Tocantins esperam que o Sebrae ajude na reestruturação dos negócios no pós-crise e na facilitação de crédito a juros baixos, aproximação com os bancos, planejamento e controle financeiro e precificação dos produtos e serviços.

Atualmente o Sebrae oferta consultorias online do Projeto Investe Turismo para orientação aqueles que precisam para superar este momento e se preparar para conduzir o pós-crise. A pesquisa ocorreu entre 2 e 7 de abril e identificou as principais necessidades e impactos nos empreendimentos turísticos da região do Jalapão e Serras Gerais.

Ao todo, a pesquisa ouviu 80 empresários que atuam em agências de viagens, hospedagem, gastronomia e atrativo turístico, artesanato e náutico de Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, Mateiros, Natividade, Palmas, Pindorama do Tocantins, Rio da Conceição, São Félix do Tocantins e Taguatinga.

Confira aqui a pesquisa completa sobre o setor.

Jalapão

Na última sexta-feira, 24, Governo do Tocantins realizou uma reunião para discutir a possível reabertura no próximo dia 1º de maio do Parque Estadual do Jalapão e seus atrativos turísticos, que estão fechados devido a pandemia da Covid-19, o Governo do Tocantins.

Na data, a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) apresentou uma pesquisa sobre impacto da crise econômica na região, mostrando que mais de 60% dos turistas que visitam o Jalapão são por meio de pacotes turísticos. A abertura aconteceria de forma escalonada e organizada com na entrada de veículos e no número de turistas.

Para manter a segurança das comunidades e turistas, a recomendação é que os protocolos das organizações de Saúde sejam seguidos como, por exemplo, o uso de máscaras e adoção de cuidados para evitar aglomerações. Atualmente existe 140 operadoras de turismo com atividades voltadas ao Jalapão.