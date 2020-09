Economia TST registra mais de 14 mil ações trabalhistas relacionadas à Covid-19 Entre os processos estão pedidos de liberação do FGTS e aviso prévio, além de reclamações ligadas às condições de trabalho no contexto da pandemia

Levantamento do TST (Tribunal Superior Trabalho) mostra que, de janeiro a julho deste ano, 14.286 ações trabalhistas relacionadas à Covid-19 foram registradas nas Varas do Trabalho.A informação consta em estudo divulgado nesta quinta-feira (3). Entre os processos considerados pelo TST estão pedidos de liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e avis...