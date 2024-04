Economia Tribunal de Justiça do Tocantins terá concurso com 15 vagas para juiz substituto Tribunal montou comissão que vai organizar a seleção. Grupo será responsável por contratar a banca que vai realizar as etapas do concurso

Está formada a comissão que vai organizar a realização do VI concurso público de provas e títulos para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ). Ao todo, devem ser ofertadas 15 vagas para o cargo. O certame foi autorizado em outubro de 2023 e a comissão foi formada por meio de resolução publicada no Diário da Justiça. De acordo com o TJ, os integr...