Economia Tribunal de Justiça abre seleção para assessor jurídico com salário de R$ 10,8 mil; veja edital Inscrições podem ser feitas até dia 30 de abril

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) abre nesta sexta-feira (12) as inscrições para concurso de assessor jurídico de 1ª instância na comarca de Augustinópolis. A seleção é destinada aos profissionais bacharéis em direito. As inscrições podem ser feitas até dia 30 de abril às 18 horas pelo e-mail dfaugustinopolis@tjto.jus.br ou presencialmente no Fórum ...