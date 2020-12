Economia Tribunal de Contas do Tocantins prorroga prazo para adesão ao Refis até 31 de janeiro Com a adesão, débitos aplicados pelo órgão podem ser pagos com a redução dos percentuais de juros e multa de até 100% em pagamento de única parcela e 70% em 12 parcelas

O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) prorrogou até 31 de janeiro o prazo para a adesão ao programa de Recuperação de Créditos não Tributários (Refis). Essa iniciativa visa à regularização de débitos de multas aplicadas até 2018 pelo órgão, que estejam ou não inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não e até e mesmo com exigibilidade suspensa. Acesse o site do TCE Refis e confira a Port...