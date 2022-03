Economia Tribunal de Contas aplicará índice de 8% para recomposição salarial retroativa e revisão anual Data-base retroativa a 2020 e 2021 é de 2% a partir de abril e de 6% para 2022 a partir de maio

Resolução de nº 97, do Tribunal de Contas do Tocantins, fixa a revisão geral anual e a recomposição retroativa da remuneração dos servidores efetivos, ativos e inativos, de função de confiança e dos cargos comissionados. De acordo com a publicação, a partir de 1º de abril deste ano será paga a recomposição salarial de 2%, retroa...