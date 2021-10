Economia Trabalho remoto para quem tem curso superior: Brasil e Tocantins tiveram percentual de 76% Pesquisa do Ipea foi elaborada com dados da Pnad Covid-19

Os profissionais com nível superior completo possuem 23% a mais de chance de estarem em trabalho remoto do que as pessoas com escolaridade de nível fundamental incompleto. Esta foi uma das conclusões do estudo Um Panorama do Trabalho Remoto no Brasil e nos Estados Brasileiros durante a Pandemia da Covid-19, elaborado pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica A...