Trabalhadores de 59 cidades gaúchas podem fazer o saque-calamidade do FGTS

Os trabalhadores de 59 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de abril já podem fazer a solicitação de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade Calamidade. A informação foi divulgada pelo site Agência Brasil. A lista atualizada dos municípios habilitados está disponível neste ...