Economia Três toneladas de queijos clandestinos impróprios para o consumo são apreendidas em Paraíso Ação ocorreu com agentes da Adapec e policiais da PRF e resultou ainda em multa de R$ 4,5 mil

Uma ação de fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três toneladas de queijos clandestinos em Paraíso do Tocantins. A fiscalização desta segunda-feira, 27, resultou ainda na multa de R$ 4,5 mil para o condutor da carga, que vinha do Pará com destino final Goiás. Conforme a Adapec, após se apreen...