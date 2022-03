Economia Três a cada dez famílias têm contas atrasadas, maior índice em 12 anos O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer atingiu 76,6% em fevereiro

O percentual de famílias com dívidas e/ou contas em atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada nesta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). As informações são da Agência Brasil. “Alcançando 27% do...