Economia Total de favelas dobra no Brasil em dez anos e 20 milhões estão passando fome De acordo com pesquisa, mais 24,5 milhões de brasileiros não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram quantidade e qualidade do que comem

Quase 20 milhões de brasileiros, um Chile, declaram passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. Mais 24,5 milhões não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram quantidade e qualidade do que comem. Outros 74 milhões vivem inseguros sobre se vão acabar passando por isso. No total, mais da metade (55%) dos brasileiros sofriam de alg...