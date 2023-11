Economia Torre de tensão ameaça cair em Colinas e vira alvo de ordem judicial para conserto Ação ministerial apontou que a torre está torta, com ferros amassados e enferrujados causando risco aos moradores e levou juiz a dar 48h para reparo

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) determinou a Energisa e o Município de Colinas a regularização, no prazo de 48h, da torre de energia elétrica de alta tensão, que está localizada no centro de uma rotatória, no bairro Araguaia II, em Colinas do Tocantins, noroeste do estado. A decisão assinada na terça-feira, 21, pelo juiz Marcelo Laurito Paro a...