Economia Toffoli manda tribunais comprarem um terço de férias de juízes em meio à crise do coronavírus Decisão do presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça vale para juízes federais e do trabalho

O Conselho Nacional da Justiça (CNJ) mandou tribunais regionais comprarem um terço de férias de juízes federais e do trabalho. A decisão é do ministro Dias Toffoli, presidente do órgão. Magistrados têm 60 dias de descanso por ano e agora deverão ser compensados caso queiram vender 20 dias e gozar 40. As férias de um trabalhador brasileiro duram 30 dias, ...