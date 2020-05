Economia Todas agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo a partir desta segunda-feira, 4 Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando nesse horário

A partir desta segunda-feira, 4, a Caixa vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências do País. Com a mudança - pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600 - as unidades passarão a funcionar de 8h às 14h. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando n...