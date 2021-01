Economia Tocantins vacina mais de 4,1 milhões de bovídeos contra aftosa na segunda etapa da campanha Índice vacinal dessa etapa de imunização ficou em 97,48%

Com um percentual de 97,48%, o Tocantins vacinou 4.169.723 bovídeos na segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa, mesmo com a pandemia da Covid-19. Os números da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) divulgados nesta quarta-feira, 6, tem base no total de 4.277.206 animais em idade vacina, com 24 meses, do Estado. Conforme a Adapec, em vir...