Em abril, 8.254 famílias tocantinenses serão inseridas no Programa Bolsa Família, conforme a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). A medida tem o objetivo de auxiliar as famílias durante o combate a pandemia da Covid-19. Os recursos para os benefícios que começam ser pagos em abril estão garantidos pela Medida Provisória nº 929, no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme a Setas, no Tocantins a gestão do programa é compartilhada entre Governo Federal, Governo do Tocantins e municípios. Esta ação permite que novas famílias, em situação de vulnerabilidade, sejam inseridas no programa com o intuito de proteger a população.

Este ano, mais de 3 mil famílias novas já haviam sido inseridas no Programa Federal, sendo 49 em fevereiro e 3. 815 famílias em março. As famílias selecionadas são as que estavam com cadastros atualizados nos últimos dois anos e dentro do perfil de renda que é de até R$ 178,00 reais, por cada indivíduo.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que atua em complemento de renda, acesso a direitos e articulação com outras ações para garantir o desenvolvimento das famílias beneficiárias.