O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu criar uma Comissão Especial com membros da União e Estados pra decidir os impasses federativos questionados pelos estados a partir das leis que mudaram a tributação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicação. Mendes deu ao Tocantins cinco dias para indicar os membros que participarão do colegiado. A legislação publicada no mês de junho é alvo de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ) de nº 984 em que o Tocantins é um dos signatários.

Na ação, os estados querem uma liminar para assegurar a regra de tributação do ICMS dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicação vigente antes das leis sancionadas por Bolsonaro, que fixaram o limite mínimo (18%) para o imposto.

Por força das leis federais, o governo do Tocantins editou medidas provisórias para reduzir a alíquota ICMS da energia elétrica e dos combustíveis (gasolina, etanol) no Tocantins de 25% para 18%.

Segundo a decisão de Gilmar Mendes, publicada nesta terça-feira, 19, que é relator do caso, o ministro optou por uma Comissão Especial assim como fez na ação que buscou uma solução de impasse das desonerações introduzidas pela Lei Kandir.

A Comissão Especial, de acordo com a decisão, caberá:

1) apresentar propostas de solução para o impasse federativo em ambas as ações de controle concentrado, sob minha relatoria, sem prejuízo de abarcarem outras demandas em curso nesta Corte, após aquiescência dos respectivos relatores;

2) acompanhar as medidas mitigadoras pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional;

3) subsidiar elementos para aferir o alegado aumento da arrecadação/saldo de caixa dos entes subnacionais (fluxo de ativos financeiros em cotejo com anos anteriores) e a perda ocasionada pelo impacto causado pelas leis complementares de números 192/2022 e nº 194/2022.

O ministro deu cinco dias para os estados informarem, com urgência, no prazo de 5 dias, no máximo cinco representantes por estado e até cinco da União para participar da comissão.

A Comissão Especial deve iniciar os trabalhos até 4 de novembro, mas no dia 2 de agosto, por reunião virtual, o colegiado deve começar a definir seu escopo. A conciliação será supervisionada pelo juiz auxiliar Diego Viegas Veras, nomeado conciliador e mediador dos trabalhos.