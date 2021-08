Economia Tocantins tem aumento de 12,53% na aplicação de recursos do Plano ABC Estado segue como líder em contratos na Região Norte e é o sexto no país

O Tocantins conquistou mais um recorde em aplicação de recursos do Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC). De acordo com levantamento do Banco Central, o estado investiu, na safra 2019/2020, em torno de R$ 130 milhões. Já na safra 2020/2021, foram aplicados mais de R$ 146 milhões, registrando um aumento de 12,53%. De 2013 a 2020, ...