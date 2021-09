Economia Tocantins tem 637 vagas de emprego nesta terça-feira, 28 Oportunidades de emprego estão distribuídas oito cidades

Nesta terça-feira, 28, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pelo governo do Tocantins, por meio da por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), disponibiliza 637 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Tocantins. No quadro geral de vagas, são 627 oportunidades: 215 vagas em Palmas; 155 em Aragua...