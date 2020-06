Economia Tocantins tem 196 financiamentos contratados com recursos de R$ 14,5 milhões do FNO Números são dos contratos realizados até o final de maio

O Tocantins teve 196 pequenos empreendedores em atividades urbanas que contrataram, desde o início da pandemia da Covid-19 até o final de maio, as linhas emergenciais de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Governo Federal. Em recursos, o número é de R$ 14,5 milhões. Essa iniciativa criada pelo Governo Federal tem linhas para t...