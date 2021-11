Economia Tocantins responde por 6% dos envios das melancias às Centrais de Abastecimento De acordo com a Conab, em 2021, o nível de produção mais baixo é contrabalançado por demanda fraca e assim, houve inibição de grandes aumentos de preços no Centro-Sul do país, grande demandante da fruta tocantinense

Dados do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), apontam que o estado do Tocantins responde por 6% dos envios da melancia às Ceasas (Centrais de Abastecimento), sendo que os primeiros são Goiás, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, seguido pelo estado tocantinense. O levantamento é realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (...