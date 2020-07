Economia Tocantins registra saldo positivo de 1.2 mil postos de emprego em junho Estado registrou 4.709 trabalhadores admitidos e 3.507desligados no mês se comparado em maio

Com um salto positivo, o Tocantins teve 1.202 postos de emprego em junho, segundo os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged). No mês, o Estado registrou 4.709 trabalhadores admitidos e 3.507 desligados, sendo que se comparado com maio, o crescimento de contratados é de 30,19% e a queda de demitidos é de 10,03%. O percentual calcul...