Economia Tocantins registra redução de 24,4% no número de empresas fechadas nos primeiros seis meses São 2.825 empresas que deixaram de existir no Estado na primeira metade de 2020, já no mesmo período de 2019 foram 3.731

Atualizada em 29/07 ás 17h32 Um balanço dos primeiros seis meses mostra uma redução de 24,2% no número de empresas fechadas e uma queda de 5,7% no número de novos empreendimentos. Esses dados são resultado dos comparativos do primeiro semestre de 2020 com os de 2019. Conforme a Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), mesmo em meio ao período...