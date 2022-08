Economia Tocantins registra recorde de tempo médio para abertura de empresas Estado divide a liderança com Sergipe com tempo de 14 horas, segundo Ministério da Economia

No mês de julho deste ano, o Tocantins registrou um recorde de menor tempo médio para abertura de empresas no estado. De acordo com o Painel Mapa de Empresas, do Ministério da Economia, o mês marcou uma média de 14 horas. O estado tocantinense divide liderança com Sergipe, ambos com o mesmo tempo médio recordista em julho de 2022. Comparado a julho de 2021, no mesmo...