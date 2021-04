Economia Tocantins registra maior queda na balança comercial no primeiro trimestre dos últimos 5 anos Importações subiram 409% entre janeiro e março enquanto exportações caíram -5,4% em relação ao mesmo período de 2020; resultado da balança comercial fica 73% abaixo do ano passado

A balança comercial tocantinense (diferença entre exportações e importações) registra saldo positivo de US$ 51.2 milhões nos três primeiros meses deste ano, mas, apesar do superávit, o saldo caiu 73% no trimestre em relação ao registrado entre janeiro e março do ano passado. É a maior queda nos últimos desde 2016. A variação negativa regional é bem mais acentuada que a ...