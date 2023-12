Redação Jornal do Tocantins

O Tocantins registrou a abertura de 24.448 novas empresas neste ano, um aumento de 2,3% comparado a 2022, quando totalizou 23.878 novos registros. Os dados são da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins) divulgados pelo Governo do Tocantins na terça-feira, 19.

Em âmbito estadual, Palmas destacou-se como o líder na abertura de empresas, com um total de 8.878 novos empreendimentos. Araguaína (3.482), Gurupi (1.657), Porto Nacional (1.096) e Paraíso do Tocantins (957) estão logo atrás.

Conforme divulgado, a Jucetins alcançou o top 5 no ranking nacional de tempo médio para abertura de empresas. Com um tempo total de 1 hora, 58 minutos e 54 segundos para análise de processos, é o quarto estado mais rápido do Brasil. Ao todo, contando o tempo gasto pela Jucetins, pelos municípios e pela Receita Federal, o Tocantins leva em média 11 horas para finalizar um processo de abertura.

Segundo a assessoria do órgão, em 2023, o setor de comércio liderou as aberturas, com 7.705 novas empresas, seguido por construção (2.120); alojamento e alimentação (2.099); atividades administrativas e serviços complementares (1.937), e atividades profissionais, científicas e técnicas (1.881).

O presidente da Jucetins, Issam Saado, enfatiza, por meio da assessoria, os avanços alcançados. "Graças à visão e ao investimento do Governo do Tocantins, alcançamos esses feitos. A modernização e a simplificação são prioridades do governador Wanderlei Barbosa, que impactam diretamente na atração de investimentos".

Top 10 municípios que mais abriram empresas:

1 - Palmas: 8.878 empresas;

2 - Araguaína: 3.482 empresas;

3 - Gurupi: 1.657 empresas;

4 - Porto Nacional: 1.096 empresas;

5 - Paraíso do Tocantins: 957 empresas;

6 - Colinas do Tocantins: 523 empresas;

7 - Guaraí: 312 empresas;

8 - Araguatins: 294 empresas;

9 - Augustinópolis: 269 empresas;

10 - Dianópolis: 259 empresas.

Municípios mais rápidos

Conforme divulgado, quanto à agilidade na abertura de empresas, Araguaína lidera o ranking, com um tempo médio de 2 horas, 57 minutos e 44 segundos. Dianópolis (8:20:24), Gurupi (9:41:35) e Tocantinópolis (9:48:27) também se destacam.