Economia Tocantins registra 3,56% de alta no preço do etanol, a maior variação no país, diz Ticket Log Segundo Ticket Log, na primeira quinzena de Agosto, a variação no preço do combustível chega a 30,35%; o Amapá tem a gasolina mais barata do Brasil e o Acre a mais cara

Levantamento da Ticket Log, realizado de 1 a 15 de agosto, mostra que região Norte do Brasil apresentou a média de preços mais salgada para quase todos os combustíveis: do diesel ao GNV, passando pelo diesel S-10 e pelo etanol, houve alta em todas as modalidades. A exceção ficou por conta da gasolina, que teve a segunda menor média do Brasil, ficando ac...