Economia Tocantins recebe R$ 500 mil para campanha de promoção do turismo do Ministério do Turismo Esse recurso será utilizado na produção de vídeos e ecobags

Com o objetivo de aplicação em campanhas promocionais destinadas a impulsionar o retorno do turismo, o Tocantins recebe do Ministério do Turismo o investimento de R$ 500 mil. O Estado está entre as unidades da Federação beneficiadas com o valor total de R$ 8,3 milhões. Conforme a Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), a verb...