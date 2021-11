Economia Tocantins prorroga prazo campanha de vacinação contra Febre Aftosa até 10 de dezembro Medida atende a demanda dos produtores rurais que não encontraram vacinas em alguns municípios

No Tocantins, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada para até o dia 10 de dezembro, conforme a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec). Com a data estendida, o prazo para a declaração da imunização do rebanho também mudou, ficando para 20 de dezembro. Conforme a Adapec, a prorrogação teve autorização concedida pelo Minist...