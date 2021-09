Economia Tocantins produz mais de 10 mil toneladas do algodão em caroço; vazio sanitário inicia segunda-feira Durante o vazio somente é permitido o cultivo de planta viva quando destinadas à produção de sementes genéticas e pesquisas científicas

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adapec), em 2021, a cotonicultura no Tocantins ocupou uma área de 3.121 hectares, disposta entre os municípios de Tocantínia, Dianópolis e Campos Lindos. Ao todo, o Estado produziu 10,76 mil toneladas de algodão em caroço. A partir desta segunda-feira, 20, inicia o período do vazio sanitário do algodão no Tocantins e...