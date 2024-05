Economia Tocantins já registra mais de 5,7 mil pessoas que emitiram novo RG; saiba como agendar atendimento Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o novo documento de identificação começou a ser emitido no Tocantins no dia 12 de janeiro

No Tocantins, desde janeiro deste ano, mais de 5,7 mil pessoas já solicitaram o serviço e estão com o 'novo RG'. O documento substitui o Registro Geral (RG) e possui novidades como o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um QR Code para facilitar a identificação e dar acesso à versão digital do documento de identificação. O dado é da Secretaria de Segurança Públic...