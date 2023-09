O Tocantins registrou, em julho, um saldo positivo de 1,1 mil vagas de emprego formal, segundo dados do Novo Caged, que compara demissões com contratações para medir a dinâmica do mercado de trabalho. Os dados foram divulgados na quarta-feira, 30.

Segundo o Caged, no mês de julho foram 10,3 mil admissões e 9.212 desligamentos em todo o estado. Os municípios com maior saldo no período foram Palmas (679), Araguaína (249) e Paraíso do Tocantins (99). Ainda de acordo com os dados divulgados, desde o início do ano, o saldo de empregos formais no Tocantins totaliza 9,8 mil vagas com carteira assinada. A variação relativa é de 4,48%.

No estado, o principal destaque foi o setor de serviços, com saldo de 659 vagas geradas no mês, que levam o estoque do setor para 104 mil empregos formais. Na sequência aparecem a construção (248), agropecuária (142), indústria (98) e comércio (16).

Saldo positivo também no país

Os dados do Novo Caged de julho mostram que o emprego formal no país apresentou também um saldo positivo de 142,7 mil postos de trabalho no mês.

O setor de serviços gerou 56,3 mil postos (39%) e o comércio com 26.744 postos (19%).

No acumulado do ano, são 1,16 milhão de postos de trabalho, saldo positivo nos cinco grupos econômicos e em 26 das 27 unidades da Federação.