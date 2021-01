Economia Tocantins fica em 5º lugar entre os estados que geraram mais empregos, com 7,2 mil novos postos Considerando de janeiro a dezembro, a variação do saldo de empregos ficou em 3,83%

O Tocantins fechou o ano com um saldo positivo no número de empregos e ficou entre os cinco estados que mais geraram oportunidades, conforme a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números divulgados do mês de dezembro são do mercado formal. Nesses dados ...